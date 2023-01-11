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"Милан" сенсационно вылетел из Кубка Италии

Новости футбола Сегодня, 17:36
Фото: твиттер "Торино"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Торино"/Автор неизвестен

В матче 1/8 финала Кубка Италии “Милан” на своем поле проиграл “Торино” со счетом 0:1 и вылетел из турнира.

Единственный гол на 114-й минуте забил Ндари Адопо. Стоит отметить, что гости с 70-й минуты играли вдесятером из-за удаления Коффи Джиджи.

“Милан” – “Торино” - 0:1 (0:0)
Гол: Адопо, 114 - 0:1

“Милан”: Тэтэрушану, Томори, Габбия (Эрнандес, 77), Калулу, Дест (Калабрия, 111), Салемакерс (Рафаэл Леау, 67), Браим Диас (Жуниор Мессиас, 67), Побега (Жиру, 77), Тонали, Вранкс (Беннасер, 83), де Кетеларе.

“Торино”: Милинкович-Савич, Синго (Беэй, 111), Джиджи, Схюрс, Буонджорно, Родригес (Линетти, 81), Миранчук (Сек, 90), Влашич (Войвода, 81), Лукич, Риччи (Адопо, 90), Санабрия (Зима, 71).

Удаление: Джиджи (70).

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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