"Милан" сделал Леау новое предложение о продлении контракта
Новости футбола Сегодня, 06:30
Фото: инстаграм Рафаэла Леау/Автор неизвестен
“Милан" собирается увеличить зарплату португальского вингера Рафаэла Леау, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, итальянский клуб готов платить футболисту 6,5 миллионов евро в год, а также еще 1,5 миллиона за счет бонусов. Таким образом, итальянцы надеются убедить форварда продлить контракт, который истекает летом 2024 года. Впрочем, удержать португальца будет сложно, так как им интересуются “Манчестер Сити”, “Реал” и ПСЖ.
В нынешнем сезоне 23-летний Леау провел за “Милан” 22 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал девять результативных передач.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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