EN EN NG NG
Главная Новости Милан сделает последнее предложение по трансферу опытного нападающего Порту

Милан сделает последнее предложение по трансферу опытного нападающего Порту

Новости футбола Сегодня, 01:35
Милан сделает последнее предложение по трансферу опытного нападающего Порту Фото: инстаграм Мехди Тареми/Автор неизвестен

“Милан” не оставляет попыток приобрести нападающего “Порту” и сборной Ирана Мехди Тареми, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб собирается сделать последнее предложение по трансферу форварда до закрытия летнего трансферного окна. Итальянцы готовятся предложить менее 20 миллионов евро. При этом в “Милане” надеются, что руководство “Порту” снизить требования, которые сейчас составляют больше 25 миллионов евро. Дело в том, что контракт иранца в “драконами” истекает летом 2024 года. Таким образом, спустя год он может покинуть клуб бесплатно.

31-летний Тареми выступает за “Порту” с лета 2020 года. Он перешел в клуб из “Риу Аве”. Сумма трансфера составила четыре миллиона 730 тысяч евро. Всего он провел за “драконов” 150 матчей во всех турнирах, забил 80 голов и отдал 49 результативных передач. В составе “Порту” Тареми становился чемпионом Португалии в сезоне-2021/22, два раза выиграл Кубок Португалии в сезонах-2021/22, 2022/23, а также выиграл Суперкубок Португалии в 2020 году.

Тареми с 2015 года играет за сборную Ирана. Всего он провел за иранскую национальную команду 69 матчей, забил 36 голов и отдал 15 результативных передач, а также получил 10 желтых карточку.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Милан Порту Серия А Италия Примейра-лига Португалия
Популярные новости
Семь голов: Атлетико одержал феерическую победу в дерби Мадрида Новости футбола Вчера, 17:46 Семь голов: Атлетико одержал феерическую победу в дерби Мадрида
Интер одержал уверенную победу в гостевом матче Серии А Новости футбола Вчера, 16:43 Интер одержал уверенную победу в гостевом матче Серии А
Роберто Манчини нашел новую работу после ухода из сборной Италии Новости футбола Вчера, 05:00 Роберто Манчини нашел новую работу после ухода из сборной Италии
Ливерпуль совершил суперкамбэк в матче с Ньюкаслом Новости футбола 27 авг 2023, 15:29 Ливерпуль совершил суперкамбэк в матче с Ньюкаслом
Барселона одержала фантастическую победу над Вильярреалом Новости футбола 27 авг 2023, 15:23 Барселона одержала фантастическую победу над Вильярреалом
Манчестер Сити на 88-й минуте вырвал победу в гостевом матче АПЛ Новости футбола 27 авг 2023, 11:05 Манчестер Сити на 88-й минуте вырвал победу в гостевом матче АПЛ
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 01:56 Манчестер Юнайтед сделал предложение по трансферу опытного защитника Барселоны Новости футбола Сегодня, 01:35 Милан сделает последнее предложение по трансферу опытного нападающего Порту Новости футбола Сегодня, 01:20 Челси хочет купить звездного нападающего Ливерпуля Новости футбола Сегодня, 00:50 Рома Моуринью договорилась о переходе звезды Челси Новости футбола Сегодня, 00:00 Лидер обороны Ливерпуля может быть дисквалифицирован на четыре матча Новости футбола Вчера, 17:46 Семь голов: Атлетико одержал феерическую победу в дерби Мадрида Новости футбола Вчера, 16:43 Интер одержал уверенную победу в гостевом матче Серии А Новости футбола Вчера, 16:37 Итальянская Серия А 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты второго тура Новости футбола Вчера, 16:15 Клуб Бензема одержал разгромную победу в матче чемпионата Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 16:09 Клуб Неймара одержал уверенную победу в матче чемпионата Саудовской Аравии
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Пиза - Парма 29 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Янг Бойз - Маккаби Хайфа 29 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Панатинаикос - Брага 29 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Галатасарай - Мольде 29 августа 2023 года Футбол 30 авг 2023 Прогноз на матч Сампдория - Венеция 30 августа 2023 года Футбол 30 авг 2023 Прогноз на матч АЕК - Антверпен 30 августа 2023 года Футбол 30 авг 2023 Прогноз на матч ПСВ - Рейнджерс Глазго 30 августа 2023 года Футбол 30 авг 2023 Прогноз на матч Копенгаген - Ракув 30 августа 2023 года Футбол 31 авг 2023 Прогноз на матч Карабах - Олимпия Любляна 31 августа 2023 года Футбол 31 авг 2023 Прогноз на матч Спарта Прага - Динамо Загреб 31 августа 2023 года