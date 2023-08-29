Милан сделает последнее предложение по трансферу опытного нападающего Порту

“Милан” не оставляет попыток приобрести нападающего “Порту” и сборной Ирана Мехди Тареми, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб собирается сделать последнее предложение по трансферу форварда до закрытия летнего трансферного окна. Итальянцы готовятся предложить менее 20 миллионов евро. При этом в “Милане” надеются, что руководство “Порту” снизить требования, которые сейчас составляют больше 25 миллионов евро. Дело в том, что контракт иранца в “драконами” истекает летом 2024 года. Таким образом, спустя год он может покинуть клуб бесплатно.

31-летний Тареми выступает за “Порту” с лета 2020 года. Он перешел в клуб из “Риу Аве”. Сумма трансфера составила четыре миллиона 730 тысяч евро. Всего он провел за “драконов” 150 матчей во всех турнирах, забил 80 голов и отдал 49 результативных передач. В составе “Порту” Тареми становился чемпионом Португалии в сезоне-2021/22, два раза выиграл Кубок Португалии в сезонах-2021/22, 2022/23, а также выиграл Суперкубок Португалии в 2020 году.

Тареми с 2015 года играет за сборную Ирана. Всего он провел за иранскую национальную команду 69 матчей, забил 36 голов и отдал 15 результативных передач, а также получил 10 желтых карточку.