"Милан" рискует остаться без своего лидера

Руководство “Милан” требует от форварда Рафаэла Леау скорее определиться с будущим в клубе.

Контракт вингера рассчитан до лета 2024 года, и клуб намерен продлить его, несмотря на падение результативности португальца.

Однако, для заключения нового соглашения, Леау требует зарплату в 7 миллионов евро в год, выплату бонуса за лояльность и компенсацию “Спортингу” в размере 16 миллионов евро.

В то же время “Милан” предлагает игроку более низкую зарплату, но все равно может сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды.

Сам Леау хочет остаться в клубе, но окружение игрока намекает, что он может сменить команду.