"Милан" решил выкупить трансфер хавбека "Реала"
Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм Браима Диаса/Автор неизвестен
“Милан” выкупит трансфер полузащитника Браима Диаса, который арендован у мадридского “Реала”, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, итальянский клуб заплатит за футболиста 22 миллиона евро. При этом мадридцы сохранят за собой право на обратный трансфер игрока за 30 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 23-летний Диас провел за “Милан” 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Не пропустите: "Боруссия" хочет выручить за Беллингема внушительную сумму.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 15:55 "Барселона" вступила в борьбу за форварда сборной Франции
Новости футбола Сегодня, 15:30 По три игрока "Реала" и ПСЖ попали в команду года по версии IFFHS
Новости футбола Сегодня, 14:15 "Шахтер" может подписать легенду киевского "Динамо"
Новости футбола Сегодня, 13:30 "Реал" вступил в борьбу за Кейна
Новости футбола Сегодня, 12:55 Обамеянг хочет вернуться в "Барселону"
Новости футбола Вчера, 17:08 Главные новости дня: 10 января
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:28 "Лион" не смог обыграть "Нант" в чемпионате Франции Новости футбола Сегодня, 15:55 "Барселона" вступила в борьбу за форварда сборной Франции Новости футбола Сегодня, 15:42 Хави отреагировал на переход Роналду в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 15:30 По три игрока "Реала" и ПСЖ попали в команду года по версии IFFHS Новости футбола Сегодня, 15:15 "Астон Вилла" купила воспитанника "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 14:55 Экс-защитник "Атлетико" и сборной Бразилии завершил карьеру Новости футбола Сегодня, 14:42 "Атлетико" может усилиться экс-форвардом "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 14:30 "Милан" решил выкупить трансфер хавбека "Реала" Новости футбола Сегодня, 14:15 "Шахтер" может подписать легенду киевского "Динамо" Новости футбола Сегодня, 13:56 Звездный аргентинец Пасторе выбрал неожиданное место для продолжения карьеры
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт