"Милан" решил выкупить трансфер хавбека "Реала"

“Милан” выкупит трансфер полузащитника Браима Диаса, который арендован у мадридского “Реала”, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб заплатит за футболиста 22 миллиона евро. При этом мадридцы сохранят за собой право на обратный трансфер игрока за 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Диас провел за “Милан” 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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