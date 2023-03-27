"Милан" решил избавиться от защитника "Барселоны"

“Милан” не будет выкупать трансфер американского защитника Сержиньо Деста, который арендован у “Барселоны”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, тренерский штаб итальянского клуба не заинтересован в продолжении сотрудничества с игроком. Таким образом, футболист летом вернется в стан каталонцев.

В нынешнем сезоне 22-летний Дест провел за “Милан” 14 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи. Его контракт с “Барселоной” действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Дешам высказался о решении назначить Мбаппе капитаном.