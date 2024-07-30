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Милан - Реал Мадрид: когда и где смотреть онлайн товарищеский матч

Новости футбола Вчера, 14:33
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Милан - Реал Мадрид: когда и где смотреть онлайн товарищеский матч Фото: https://x.com/realmadriden

В еще одном товарищеском матче в рамках американского турне Милан сыграет против Реал Мадрида. Команда Dailysports подготовила для вас информацию о том, где и когда можно посмотреть эту игру.

Милан - Реал Мадрид: что нужно знать о матче

Милан уже сыграл два товарищеских матча во время американского турне. В первой встрече они не смогли обыграть Рапид, сыграв вничью с австрийцами 1:1. Уже в следующем матче Россонерри «перестреляли», Манчестер Сити со счетом 3:2, забив победный мяч на 78-й минуте. Впереди у Милана еще три спарринга, они сыграют против Реал Мадрида, Барселоны и Монцы. А уже 17 августа Россонерри сыграет в первом туре Серии А против Торино.

Реал Мадрид сыграл только один товарищеский матч до этого. Соперником Сливочных был Альбасете и мадридцы смогли разгромить своего соперника со счетом 3:0. Сливочным также предстоит сыграть еще три раза, против Милана, Барселоны и Челси. Реал первый официальный матч в этом сезоне сыграет против Аталанты за Суперкубок УЕФА, а через несколько дней, 18 августа, Сливочные сыграют в Ла Лиге против Мальорки.

Милан - Реал Мадрид: когда и где состоится матч

Товарищеский матч между Реал Мадридом и Миланом состоится в ночь на четверг, 1 августа, и начнется в 2:30 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах:

  • Варшава – 02:30
  • Киев – 03:30
  • Ереван – 05:30
  • Астана – 07:30

Милан - Реал Мадрид: где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.

  • Израиль - Sport 1
  • Казахстан - Sport Plus
  • Польша - Eleven Sports 1
  • Украина - Sport 1 Ukraine
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