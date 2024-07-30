Милан - Реал Мадрид: когда и где смотреть онлайн товарищеский матч

В еще одном товарищеском матче в рамках американского турне Милан сыграет против Реал Мадрида. Команда Dailysports подготовила для вас информацию о том, где и когда можно посмотреть эту игру.

Милан - Реал Мадрид: что нужно знать о матче

Милан уже сыграл два товарищеских матча во время американского турне. В первой встрече они не смогли обыграть Рапид, сыграв вничью с австрийцами 1:1. Уже в следующем матче Россонерри «перестреляли», Манчестер Сити со счетом 3:2, забив победный мяч на 78-й минуте. Впереди у Милана еще три спарринга, они сыграют против Реал Мадрида, Барселоны и Монцы. А уже 17 августа Россонерри сыграет в первом туре Серии А против Торино.

Реал Мадрид сыграл только один товарищеский матч до этого. Соперником Сливочных был Альбасете и мадридцы смогли разгромить своего соперника со счетом 3:0. Сливочным также предстоит сыграть еще три раза, против Милана, Барселоны и Челси. Реал первый официальный матч в этом сезоне сыграет против Аталанты за Суперкубок УЕФА, а через несколько дней, 18 августа, Сливочные сыграют в Ла Лиге против Мальорки.

Милан - Реал Мадрид: когда и где состоится матч

Товарищеский матч между Реал Мадридом и Миланом состоится в ночь на четверг, 1 августа, и начнется в 2:30 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах:

Варшава – 02:30

Киев – 03:30

Ереван – 05:30

Астана – 07:30

Милан - Реал Мадрид: где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.