Милан - ПСЖ: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов УЕФА

Во вторник, 7 ноября, на стадионе Сан-Сиро состоится матч четвертого тура Лиги Чемпионов, в котором Милан примет ПСЖ.

В предыдущем матче, который прошел во Франции, парижане разгромили Милан со счетом 3:0, полностью лишив итальянский клуб шансов. Команда Пьоли неудачно начала еврокубковый сезон. После трех туров у них всего два очка, более того, Милан не забил ни одного гола. ПСЖ дважды победил в трех матчах, однако они потерпели разгромное поражение в матче с Ньюкасл Юнайтед со счетом 1:4.

Daily Sport подготовили информацию о том, где можно посмотреть матч в разных странах мира. Добавим, что игра начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.