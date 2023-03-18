"Милан" проиграл в гостевом матче Серии А

В матче 27-го тура чемпионата Италии “Милан” на выезде проиграл “Удинезе” со счетом 1:3.

Победу хозяевам принесли голы Роберто Перейры, Бету Бетункала и Кингсли Эхизибуэ. У гостей отличился Златан Ибрагимович.

“Удинезе”, набрав 38 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Серии А. “Милан” с 48 очками остался на 4-й позиции.

“Удинезе” – “Милан” - 3:1 (1:1)

Голы: Перейра, 9 - 1:0, Ибрагимович, 45+3 (с пенальти) - 1:1, Бету, 45+5 - 2:1, Эхизибуэ, 70 - 3:1

“Удинезе”: Сильвестри, Эхизибуэ (Эбоселе, 88), Родриго Бекао, Перес, Бийол, Удоджи (Зегелар, 89), Перейра (Арслан, 81), Уолас, Самарджич (Ловрич, 73), Саксесс (Товен, 74), Бету.

“Милан”: Меньян, Томори (Калабрия, 76), Тиав, Калулу, Балло-Туре, Салемакерс (Ребич, 64), Беннасер (Крунич, 64), Браим Диас (де Кетеларе, 76), Тонали, Рафаэл Леау, Ибрагимович (Ориги, 76).

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