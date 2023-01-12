"Милан" продлил контракт с одним из лидеров

Пресс-служба “Милана” на официальном сайте объявила о продлении контракта с алжирским полузащитником Исмаэлем Беннасером.

Новое соглашение между футболистом и итальянским клубом будет действовать до лета 2027 года.

25-летний Беннасер выступает за “Милан” с 2019 года. Всего он провел за клуб 129 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Ранее играл за “Арле", ”Арсенал", “Тур” и “Эмполи”. За сборную Алжира сыграл 40 матчей, забил два мяча и отдал пять голевых передач. Чемпион Италии-2022, обладатель Кубка Африки-2019.

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