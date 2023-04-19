"Милан" продлил контракт с одним из лидеров атаки
Новости футбола Сегодня, 13:42
Фото: сайт "Милана"/Автор неизвестен
Пресс-служба “Милана” на официальном сайте объявила о продлении контракта с французским нападающим Оливье Жиру.
Новое соглашение между футболистом и итальнским клубом будет действовать до лета 2024 года. Прежнее соглашение истекало ближайшим летом.
36-летний Жиру выступает за “Милан” с лета 2021 года. Всего он провел за клуб 76 матчей во всех турнирах, забил 27 мячей и отдал 10 голевых передач. Ранее играл за “Гренобль”, “Тур”, “Истр”, “Монпелье”, “Арсенал" и “Челси”. За сборную Франции сыграл 121 матч, забил 53 гола и отдал 14 результативных передач.
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