"Милан" продлил контракт с одним из лидеров атаки

Пресс-служба “Милана” на официальном сайте объявила о продлении контракта с французским нападающим Оливье Жиру.

Новое соглашение между футболистом и итальнским клубом будет действовать до лета 2024 года. Прежнее соглашение истекало ближайшим летом.

36-летний Жиру выступает за “Милан” с лета 2021 года. Всего он провел за клуб 76 матчей во всех турнирах, забил 27 мячей и отдал 10 голевых передач. Ранее играл за “Гренобль”, “Тур”, “Истр”, “Монпелье”, “Арсенал" и “Челси”. За сборную Франции сыграл 121 матч, забил 53 гола и отдал 14 результативных передач.

Не пропустите: "Бавария" может продать одного из ключевых футболистов.