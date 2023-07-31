"Милан" продал одного из лидеров в "Бешикташ"

Пресс-служба “Бешикташа" из Стамбула на официальном сайте объявила о переходе левого полузащитника “Милана” и сборной Хорватии Анте Ребича.

Футболист присоединился к турецкому клубу бесплатно, на правах свободного агента. Хорват подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2025 года. Зарплата игрока составит 2,5 миллиона евро в год после уплаты налогов. Кроме того, он получит 280 тысяч евро в качестве подписного бонуса, а также будет получать до 10 тысяч евро за каждый сыгранный матч.

29-летний Ребич выступал за “Милан” с 2019 года. Он перешел в итальянский клуб на правах аренды из “Айнтрахта”. Спустя год “Милан” выкупил трансфер хорвата за 6,7 миллионов евро. Всего он провел за миланский клуб 123 матча во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 17 результативных передач. В составе клуба он становился чемпионом Италии в сезоне-2021/2022. Ранее футболист также играл за “Сплит”, “Фиорентину”, “РБ Лейпциг” и “Верону”.

Ребич с 2013 года играет за сборную Хорватии. Всего он провел за хорватскую национальную команду 42 матча, забил три гола и отдал четыре результативные передачи, а также получил шесть желтых карточек и одну красную карточку.