"Милан" прервал 5-матчевую серию без побед в Серии А

В матче 22-го тура чемпионата Италии “Милан” на своем поле обыграл “Торино” со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Оливье Жиру.

“Милан”, набрав 41 очко, вышел на третье место в турнирной таблице Серии А. “Торино” с 30 очками остался на седьмой позиции.

“Милан” – “Торино” - 1:0 (0:0)

Гол: Жиру, 62 - 1:0

“Милан”: Тэтэрушану, Кьер (Габбия, 71), Тиав, Калулу, Калабрия, Эрнандес, Салемакерс, Побега, Крунич, Браим Диас (де Кетеларе, 79), Тонали, Ориги, Жиру, Рафаэл Леау.

“Торино”: Милинкович-Савич, Синго, Джиджи (Гравийон, 80), Схюрс, Буонджорно (Войвода, 57), Родригес, Миранчук, Влашич (Радонич, 80), Адопо (Карамо, 69), Гинейтис (Линетти, 46), Санабрия.

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