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"Милан" предложил лидеру команды 7 млн евро в год

Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: инстаграм Рафаэла Леау/Автор неизвестен Фото: инстаграм Рафаэла Леау/Автор неизвестен

“Милан" не оставляет попыток продлить контракт с португальским нападающим Рафаэлом Леау, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб готов предложить футболисту зарплату в размере семи миллионов евро в год. Руководство клуба уверено, что португалец согласится подписать новое соглашение.

В нынешнем сезоне 23-летний Леау провел за “Милан” 24 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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