"Милан" повторил антирекорд 14-летней давности
Новости футбола Сегодня, 03:17
Фото: твиттер Милана/Автор неизвестен
Вчера вечером “Милан” вылетел из Кубка Италии, проиграв на стадии 1/8 финала “Торино” (0:1 доп. вр.).
Интересно, что миланский клуб проиграл на данной стадии впервые за 14 с лишним лет.
В последний раз в шаге от четвертьфинала “Милан” останавливался 3 декабря 2008 года, когда подопечные Карло Анчелотти уступили дома “Лацио” (1:2).
Напомним, что “Милан” является действующим чемпионом Италии.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 17:36 "Милан" сенсационно вылетел из Кубка Италии
Новости футбола Вчера, 17:13 Победы ПСЖ и "Марселя", потери "Ланса" и "Монако": результаты 18-го тура Лиги 1
Новости футбола Вчера, 17:02 Гол Месси помог ПСЖ выиграть в Лиге 1
Новости футбола Вчера, 16:59 "Манчестер Сити" неожиданно вылетел из Кубка Лиги
Новости футбола Вчера, 16:56 "Реал" в серии пенальти вышел в финал Суперкубка Испании
Новости футбола Вчера, 15:55 "Барселона" вступила в борьбу за форварда сборной Франции
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:51 Назван главный кандидат на должность наставника сборной Бразилии Новости футбола Сегодня, 06:40 Поттер провел серьезную беседу с лидерами "Челси" в раздевалке Новости футбола Сегодня, 06:19 "Тоттенхэм" потеряет звездного футболиста летом Новости футбола Сегодня, 06:00 Такого давно не было: "Манчестер Сити" удивил статистикой в проигранном матче Кубка лиги Новости футбола Сегодня, 05:55 В честь Хакими назвали стадион в Марокко Новости футбола Сегодня, 05:31 Украинец Малиновский дебютировал за "Марсель": реакция тренера Новости футбола Сегодня, 05:19 Испанский форвард может вернуться в киевское “Динамо" Новости футбола Сегодня, 05:00 Футболисты "ПСЖ" вышли на разминку в футболках с изображением Пеле (фото) Новости футбола Сегодня, 04:47 Бензема повторил рекорд Месси Новости футбола Сегодня, 04:39 "Атлетико" хочет приобрести защитника "МЮ"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Бетис - Барселона прогноз и ставка на матч Суперкубка Испании 12 января 2023 года Футбол Сегодня Фулхэм - Челси прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 12 января 2023 года Футбол 13 янв 2023 Наполи - Ювентус прогноз и ставка на матч Серии А 13 января 2023 года Футбол 13 янв 2023 Астон Вилла - Лидс прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 13 января 2023 года