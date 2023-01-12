"Милан" повторил антирекорд 14-летней давности

Вчера вечером “Милан” вылетел из Кубка Италии, проиграв на стадии 1/8 финала “Торино” (0:1 доп. вр.).

Интересно, что миланский клуб проиграл на данной стадии впервые за 14 с лишним лет.

В последний раз в шаге от четвертьфинала “Милан” останавливался 3 декабря 2008 года, когда подопечные Карло Анчелотти уступили дома “Лацио” (1:2).

Напомним, что “Милан” является действующим чемпионом Италии.