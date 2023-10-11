Милан потерял сразу двух ключевых игроков перед битвой с Ювентусом

В девятом туре итальянского чемпионата у "Милана" могут возникнуть серьезные проблемы.

Это связано с тем, что миланский коллектив будет вынужден сыграть против "Ювентуса" без двух ключевых игроков. Они оба пропустят ключевое событие тура по причине дисквалификации.

Голкипер Майк Меньян был удален прямой красной карточкой в игре против "Дженоа", а лидер обороны “Милана” Тео Эрнандес пропустит встречу из-за перебора предупреждений. Оба игрока пропустят всего один матч.

Если говорить о потерях других команд в девятом туре, то причине дисквалификации матчи пропустят Йозеп Мартинез из "Дженоа", Юзеф Малех из "Эмполи", Леандро Паредес из "Ромы" и главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри.

Напомним, что по итогам восьми сыгранных туров чемпионата лидером турнирной таблицы остается “Милан”. На втором месте с отставанием в два очка идет “Интер”, а третья строчка у “Ювентуса”. Что касается действующего чемпиона страны “Наполи”, то команда из Неаполя идет на пятом месте и отстает от лидера на семь баллов.