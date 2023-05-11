"Милан" потерял ключевого игрока в матче с "Интером"

В “Милане” продолжается череда травм ключевых футболистов.

В матче полуфинала Лиги чемпионов с “Интером” (0:2) повреждение получил Исмаэль Беннасер.

По данным местных СМИ, футболист покинул стадион на костылях, что ставит под вопрос его участие в ответном матче на следующей неделе.

Напомним, что за несколько дней до вчерашнего матча “Милан” потерял главную звезду - Рафаэла Леау.

Ответная игра пройдет 16 мая.