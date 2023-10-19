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Милан потерял еще одного вратаря перед матчем с Ювентусом

Новости футбола Сегодня, 10:10
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Милан потерял еще одного вратаря перед матчем с Ювентусом Фото: https://twitter.com/MilanNewsit

Вратарь Милана Марко Спортьелло получил травму, как сообщает Sky Sports Italia.

По информации источников, у него повреждение медиальной части левой голени, и он пропустит не менее десяти дней. Кроме того, к матчу девятого тура Серии А с Ювентусом, Милан также лишился своего основного вратаря Майка Меньяна, который дисквалифицирован на эту игру.

Скорее всего, в этом матче вратарство возьмет на себя третий вратарь, Антонио Миранте, которому 40 лет. В текущем сезоне он еще не сыграл ни одного матча.

Миранте является воспитанником академии Ювентуса и выступал за клуб с 2000 года. В 2004 году он был отдан в аренду в клуб Серии B, Кротоне, где провел 41 матч. Кроме того, он успел выступить за Сампдорию, Парму, Болонью и Рому.

В октябре 2021 года Антонио, как свободный агент, перешел в Милан, подписав контракт до конца сезона 2021/22. Миранте должен был заменить травмированного Майка Меньяна в заявке клуба на Лигу чемпионов на время его травмы и конкурировать за место в основном составе с Чиприаном Тетерушану. Несмотря на то, что Антонио так и не провел ни одного матча в сезоне 2021/22, Миранте стал чемпионом Италии в составе команды, и 1 июля 2022 года продлил контракт с Миланом.

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