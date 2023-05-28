"Милан" победил "Ювентус" в матче Серии А

В матче 37-го тура чемпионата Италии “Милан” на выезде обыграл “Ювентус” со счетом 1:0.

Единственный гол на 40-й минуте забил Оливье Жиру.

“Милан”, набрав 67 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, и гарантировал себе попадание в Лигу чемпионов. “Ювентус” с 59 очками занимает седьмое место.

“Ювентус” – “Милан” - 0:1 (0:1)

Гол: Жиру, 40 - 0:1

“Ювентус”: Шесны, Данило, Бремер (Бонуччи, 82), Гатти, Куадрадо, Костич (Паредес, 63), Ди Мария (Милик, 63), Рабьо, Локателли, Кьеза, Кин (Айлинг, 73).

“Милан”: Меньян, Калабрия (Калулу, 86), Томори, Тиав, Эрнандес, Крунич, Браим Диас (Побега, 82), Тонали, Рафаэл Леау (Балло-Туре, 82), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 56), Жиру (Ориги, 86).

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