"Милан" победил "Наполи" в Лиге чемпионов

В первом матче ¼ финала Лиги чемпионов “Милан” на своем поле обыграл “Наполи” со счетом 1:0.

Единственный гол на 40-й минуте забил Исмаэль Беннасер.

Стоит отметить, что гости с 74-й минуты играли вдесятером из-за удаления Андре-Франка Замбо-Ангисса.

Ответный матч “Наполи” - “Милан” состоится 18 апреля.

“Милан” Италия – “Наполи” Италия - 1:0 (1:0)

Гол: Беннасер, 40 - 1:0

“Милан”: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич, Беннасер (Салемакерс, 67), Браим Диас (Ребич, 80), Тонали, Рафаэл Леау, Жиру.

“Наполи”: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 81), Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 81), Замбо-Ангисса, Элмаз, Лосано (Распадори, 69), Кварацхелия (Политано, 81).

Удаление: Замбо-Ангисса (74).

Не пропустите: Форвард “Наполи” Осимхен определился с клубом, в который готов перейти.