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Милан планирует построить крупнейший экологический стадион

Новости футбола Сегодня, 09:58
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Милан планирует построить крупнейший экологический стадион Фото: https://www.acmilan.com/en

Милан продолжает процесс создания нового современного стадиона. Клуб представил проект самого большого экологического стадиона перед муниципальным советом Милана, сообщает официальный сайт клуба.

Клуб представил предложение муниципальному совету Милана относительно градостроительного развития района Сан-Франческо. В своем предложении "Милан" представил концепцию нового стадиона на 70 тысяч зрителей. Основная цель проекта - построить самый экологически чистый стадион в Италии за счет использования возобновляемых источников энергии и внедрения системы рециркуляции воды.

Это станет образцом доступности, обеспечивая, что болельщики с ограниченными возможностями смогут безопасно смотреть матчи со всех частей стадиона. Для обеспечения комфорта и захватывающих впечатлений для болельщиков дизайн включает широкие сиденья, близость трибун к полю, а также разнообразное питание и напитки.

Кроме того, на новом стадионе планируется разместить музей клуба "Милан", новый офис, отель и развлекательный центр.

“Более четырех лет мы с убеждением идем вперед по пути, направленному на создание одного из лучших стадионов в мире для нашего клуба, способного сопровождать нас в победоносном и устойчивом будущем. Это представляет собой предварительный этап в развитии этого процесса, но в то же время это еще одно подтверждение обязательства наших владельцев обеспечивать постоянный рост AC Milan как на поле, так и вне его”, - Паоло Скарони, глава AC Milan.

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