"Милан" отказался выкупать защитника "Барселоны"

“Милан” не будет выкупать трансфер американского защитника “Барселоны” Сержиньо Деста, сообщает La Gazetta dello Sport.

По сведениям источника, тренерский штаб итальянского клуба не впечатлен игрой американца, который сейчас выступает за “Милан” на правах аренды.

Дест перешел в “Милан” летом 2022 года на правах аренды с правом выкупа за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел 13 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи.

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