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Милан одержал уверенную победу в матче Серии А

Новости футбола Сегодня, 16:45
Милан одержал уверенную победу в матче Серии А Фото: инстаграм Милана/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Италии “Милан” на выезде добился победы над “Болоньей”. Матч состоялся в городе Болонья на стадионе “Ренато Далль'Ара” и завершился победой гостей со счетом 2:0.

На 11-й минуте счет открыл Оливье Жиру, которому голевую передачу отдал Тейани Рейндерс. В середине первого тайма преимущество миланского клуба увеличил Кристиан Пулишич с передачи Жиру.

“Милан” во 2-м туре чемпионата Италии на своем поле сыграет с “Торино”. Матч состоится 26 августа. “Болонья” на выезде встретится с “Ювентусом”. Матч будет сыгран 27 августа.

“Болонья” – “Милан” - 0:2 (0:2, 0:0)
Голы: 0:1 – 11 Жиру, 0:2 – 21 Пулишич.

“Болонья”: Скорупски, Пош, Лукуми, Бекема, Ликояннис (Корацца, 87), Эбишер, Домингес (Эль-Аззузи, 72), Фергюсон (Урбаньски, 87), Моро (Орсолини, 46), Ндойе, Зиркзее (ван Хойдонк, 87).

“Милан”: Меньян, Калабрия (Калулу, 73), Томори, Тиав (Кьер, 88), Эрнандес, Крунич, Лофтус-Чик (Побега, 73), Рейндерс, Пулишич (Чуквуэзе, 73), Рафаэл Леау, Жиру (Окафор, 73).

Желтые карточки: Эбишер (30), Эрнандес (51), Крунич (76), Зиркзее (77).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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