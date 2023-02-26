"Милан" одержал третью подряд победу в Серии А

В матче 24-го тура чемпионата Италии “Милан” на своем поле обыграл “Аталанту” со счетом 2:0.

Победу миланцам принесли гол Жуниора Мессиаса и автогол Хуана Муссо. Для хозяев победа стала третьей подряд в чемпионате.

“Милан”, набрав 47 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Серии А. “Аталанта” с 41 очком осталась на шестой позиции.

“Милан” – “Аталанта” - 2:0 (1:0)

Голы: Муссо, 25 (автогол) - 1:0, Мессиас, 86 - 2:0

“Милан”: Меньян, Томори, Тиав, Калулу, Эрнандес, Крунич, Браим Диас (де Кетеларе, 74), Тонали, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 89), Жиру (Ибрагимович, 74), Рафаэл Леау (Ребич, 88).

“Аталанта”: Муссо, Дзаппакоста (Руджери, 84), Толои, Джимшити, Скальвини (Паломино, 84), Мэле, де Рон, Копмейнерс (Ворлицки, 84), Эдерсон (Бога, 63), Лукман (Муриэль, 69), Хейлунд.

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