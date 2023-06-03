"Милан" объявил об уходе Златана Ибрагимовича

Пресс-служба “Милан” на официальном сайте объявила об уходе шведского нападающего Златана Ибрагимовича по окончании сезона.

“По окончании завтрашнего матча Серии А против ”Вероны" “Милан” попрощается со Златаном Ибрагимовичем. Состоится короткая церемония, в которой примут участие болельщики. “Милан” поблагодарит Златана за прекрасные годы, проведенные вместе", – говорится в заявлении клуба.

41-летний Ибрагимович выступал за “Милан” с 2010 по 2012 год, а также с 2020 года. Всего он провел за клуб 163 матча во всех турнирах, забил 93 гола и отдал 35 результативных передач.

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