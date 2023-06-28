"Милан" объявил о переходе опытного вратаря

Пресс-служба “Милана” на официальном сайте объявила о переходе вратаря “Аталанты” Марко Спортьелло.

Голкипер достался миланцам бесплатно, так как его контракт с клубом из Бергамо истекает 30 июня 2023 года.

31-летний Спортьелло выступал за “Аталанту” с 2012 года. Всего он провел за клуб 137 матчей во всех турнирах и пропустил 184 гола. Также играл за “Сереньо”, “Поджибонси”, “Карпи”, “Фиорентину” и “Фрозиноне”.