"Милан" объявил о переходе нападающего сборной Нигерии

Пресс-служба “Милана” на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Вильярреала” и сборной Нигерии Сэмюэлла Чуквезе.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на восемь миллионов евро за счет бонусов. Форвард подписал с итальянским клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года. Зарплата игрока составит три миллиона евро в год.

24-летний Чуквезе является воспитанником “Вильярреала". Он выступал за первую команду испанского клуба с 2018 года. Форвард провел 207 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 31 результативную передачу. В составе “Вильярреала” Чуквезе стал победителем Лиги Европы в сезоне-2020/2021.

Чуквезе с 2018 года играет за сборную Нигерии. За нигерийскую национальную команду он провел 28 матчей и забил четыре гола.

Напомним, что в прошлом сезоне “Милан” финишировал на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Таким образом, итальянский клуб завоевал право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.