"Милан" обыграл "Тоттенхэм" в Лиге чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов “Милан” на своем поле обыграл “Тоттенхэм” со счетом 1:0.

Единственный гол в начале встречи забил Браим Диас.

Ответный матч “Тоттенхэм” - “Милан” состоится в Лондоне 8 марта.

“Милан” Италия – “Тоттенхэм” Англия - 1:0 (1:0)

Гол: Диас, 7 - 1:0

“Милан”: Тэтэрушану, Кьер, Тиав, Калулу, Эрнандес, Салемакерс (Мессиас, 77), Крунич, Диас (де Кетеларе, 77), Тонали (Побега, 86), Жиру, Рафаэл Леау (Ребич, 90).

“Тоттенхэм”: Форстер, Эмерсон, Дайер, Лангле (Дэвис, 81), Ромеро, Перишич, Кулусевски (Ришарлисон, 70), Скипп, Сарр, Сон Хын Мин (Данджума, 81), Кейн.

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