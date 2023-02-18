"Милан" обыграл клуб Берлускони

В матче 23-го тура чемпионата Италии “Милан” на выезде со счетом 1:0 победил “Монцу”, владельцем которой является Сильвио Берлускони.

Единственный гол забил Жуниор Мессиас.

“Милан”, набрав 44 очка, вышел на третье место в турнирной таблице Серии А. “Монца” с 29 очками осталась на 10-й позиции.

“Монца” – “Милан” - 0:1 (0:1)

Гол: Мессиас, 31 - 0:1

“Монца”: Ди Грегорио, Биринделли (Карбони, 59), Мари, Иццо, Марлон (Гюткьяер, 71), Пессина, Ровелла (Сенси, 70), Капрари, Петанья (Мачин, 59), Мота (Валоти, 83), Чурриа.

“Милан”: Тэтэрушану, Томори, Тиав, Калулу, Эрнандес, Крунич (Бакайоко, 83), Браим Диас (де Кетеларе, 64), Тонали, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 64), Ориги (Жиру, 64), Рафаэл Леау (Ребич, 79).

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