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Милан - Ньюкасл Юнайтед: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов УЕФА

Новости футбола Сегодня, 09:12
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес

Сразу после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, квартет F назвали “группой смерти”. Помимо Милана и Ньюкасла за выход в плей-офф турнира будут сражаться ПСЖ и Боруссия Дортмунд. Для любого из этой четверки место ниже второго может считаться неудачным результатом. Кто фаворит в этой борьбе? На это должен ответить первый тур.

Матч между Миланом и Ньюкаслом состоится во вторник, 19 сентября, и начнется в 18:45 по среднеевропейскому времени. Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно увидеть этот матч в разных странах мира.

  • Армения - Fast Media
  • Азербайджан - CBC Sport, Ictimai TV
  • Болгария - bTV, A1
  • Грузия - Setanta, Silknet
  • Израиль - The Sports Channel
  • Казахстан - QazSport, Q Sport
  • Кыргызстан - Q Sport
  • Латвия - Viaplay Latvia
  • Литва - Viaplay Lithuania
  • Молдова - Setanta, Jurnal TV, MyTV.md
  • Польша - Polsat
  • Таджикистан - Varzish TV
  • Туркменистан - AlmaSport TV
  • Украина - MEGOGO
  • Узбекистан - MTRK
  • Эстония - Viaplay Estonia
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