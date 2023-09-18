Милан - Ньюкасл Юнайтед: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов УЕФА

Сразу после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, квартет F назвали “группой смерти”. Помимо Милана и Ньюкасла за выход в плей-офф турнира будут сражаться ПСЖ и Боруссия Дортмунд. Для любого из этой четверки место ниже второго может считаться неудачным результатом. Кто фаворит в этой борьбе? На это должен ответить первый тур.

Матч между Миланом и Ньюкаслом состоится во вторник, 19 сентября, и начнется в 18:45 по среднеевропейскому времени. Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно увидеть этот матч в разных странах мира.