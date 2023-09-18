Милан - Ньюкасл Юнайтед: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов УЕФА
Новости футбола Сегодня, 09:12
Сразу после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, квартет F назвали “группой смерти”. Помимо Милана и Ньюкасла за выход в плей-офф турнира будут сражаться ПСЖ и Боруссия Дортмунд. Для любого из этой четверки место ниже второго может считаться неудачным результатом. Кто фаворит в этой борьбе? На это должен ответить первый тур.
Матч между Миланом и Ньюкаслом состоится во вторник, 19 сентября, и начнется в 18:45 по среднеевропейскому времени. Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно увидеть этот матч в разных странах мира.
- Армения - Fast Media
- Азербайджан - CBC Sport, Ictimai TV
- Болгария - bTV, A1
- Грузия - Setanta, Silknet
- Израиль - The Sports Channel
- Казахстан - QazSport, Q Sport
- Кыргызстан - Q Sport
- Латвия - Viaplay Latvia
- Литва - Viaplay Lithuania
- Молдова - Setanta, Jurnal TV, MyTV.md
- Польша - Polsat
- Таджикистан - Varzish TV
- Туркменистан - AlmaSport TV
- Украина - MEGOGO
- Узбекистан - MTRK
- Эстония - Viaplay Estonia
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