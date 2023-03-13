"Милан" не смог обыграть одну из слабейших команд Серии А

В матче 26-го тура чемпионата Италии “Милан" на своем поле сыграл вничью с “Салернитаной” со счетом 1:1.

В конце первого тайма счет открыл Оливье Жиру, но на 61-й минуте равновесие восстановил Булайе Диа.

“Милан”, набрав 48 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. “Салернитана” с 26 очками осталась на 16-й позиции.

“Милан” – “Салернитана” - 1:1 (1:0)

Голы: Жиру, 45 - 1:0, Диа, 61 - 1:1

“Милан”: Меньян, Томори, Тиав, Калулу, Эрнандес, Салемакерс (Флоренци, 77), Крунич, Беннасер (Тонали, 85), Браим Диас (Ориги, 62), Жиру (Ибрагимович, 62), Рафаэл Леау (де Кетеларе, 62).

“Салернитана”: Очоа, Маццокки (Самбия, 83), Дьомбер, Данилюк, Пирола (Ловато, 68), Брадарич, Кандрева (Бонаццоли, 68), Кастанос (Пентек, 56), Кулибали, Бохинен (Чрнигой, 83), Диа.