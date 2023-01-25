“Милан” не может выиграть пять матчей подряд

Вчера вечером “Милан” крупно уступил “Лацио” (0:4) в матче 19-го тура чемпионата Италии.

Таким образом, действующий чемпион страны не может выиграть уже пять матчей кряду.

В последних пяти играх на счету “Милана” три поражения и две ничьих во всех турнирах. Разница мячей в этих матчах - 4:12.

Несмотря на поражение, “Милан” остался на втором месте в таблице Серии А.