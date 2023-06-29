"Милан" не может договориться по трансферу американца из "Челси"

“Милан” не может договориться по трансферу вингера “Челси” и сборной США Кристиана Пулишича, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб готов заплатить за футболиста не более 15 миллионов евро. При этом лондонцы хотят получить за американца более 20 миллионов евро. При этом вингер ради перехода в “Милан” готов пойти на снижение зарплаты, которая составляет девять миллионов евро в год.

В минувшем сезоне 24-летний Пулишич провел за “Челси” 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.