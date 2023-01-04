"Милан" не без проблем выиграл первый матч в 2022 году

В матче 16 тура Серии А “Милан” в гостях обыграл “Салернитану” со счётом 2-1.

Примечательно, что миланцы вели в счете 2:0 еще до 20-й минуты.

В составе чемпиона голами отличились Леау и Тонали.

Под конец матча Бонаццоли сократил отставание.

“Милан” и дальше занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая на пять очков от лидирующего “Наполи”.