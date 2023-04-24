"Милан" нацелился на защитника "Манчестер Сити"

“Милан” проявляет интерес к защитнику “Манчестер Сити” Кайлу Уокеру, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. “Россонери” надеются купить игрока по сниженной цене, так как его контракт с “горожанами” истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне 32-летний Уокер провел за “Манчестер Сити” 27 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас.

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