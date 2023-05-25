"Милан" нацелился на забивного форварда из Франции

Форвард "Ланса" Лои Опенду может перебраться в Италию.

Интерес к нему проявляет "Милан".

По информации от Sempre Milan, в миланском клубе считают 23-летнего бельгийца потенциальным усилением в нападении.

Трансфер Опенда оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции футболист провел 36 матчей, забил 19 голов и отдал 3 голевые передачи.