"Милан" нацелился на одного из лидеров "Ромы"
Новости футбола Сегодня, 14:15
Фото: инстаграм Николо Дзаньоло/Автор неизвестен
“Милан” проявляет интерес к полузащитнику “Ромы” Николо Дзаньоло, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, миланский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. В составе “Милана” он может заменить португальца Рафаэла Леау, которым интересуются топ-клубы. Альтернативными вариантами для миланцев являются Хаким Зиеш ("Челси") и Марко Асенсио ("Реал").
В нынешнем сезоне 23-летний Дзаньоло провел за “Рому” 14 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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