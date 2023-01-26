"Милан" нацелился на одного из лидеров "Манчестер Сити"

“Милан” проявляет интерес к защитнику “Манчестер Сити” и сборной Португалии Жоау Канселу, сообщает The Sun.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как “горожане” не планируют с ним расставаться.

В нынешнем сезоне 28-летний Канселу провел за “Манчестер Сити” 26 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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