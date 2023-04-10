"Милан" нацелился на нападающего "Арсенала"

“Милан” проявляет интерес к нападющему “Арсенала” и молодежной сборной Англии Фоларину Балогуну, который выступает за “Реймс” на правах аренды, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. “Канониры” могут потребовать за форварда около 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Балогун провел за “Реймс” 31 матч во всех турнирах, забил 19 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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