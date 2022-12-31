"Милан" нацелился на футболиста "Челси"
Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер Челси
Вратарь “Челси” Эдуар Менди может перебраться в чемпионат Италии.
Как пишет инсайдер Джанлука Ди Марцио, в услугах стража ворот заинтересован “Милан”.
В итальянском клубе встревожены травмой основного голкипера Майка Меньяна, поэтому хотят найти решение вратарской проблемы.
Помехой на пути трансфера может стать потенциальная стоимость Менди. По этому случаю в “Милане” рассматривают вариант покупки вратаря “Аталанты” Марко Спортьелло.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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