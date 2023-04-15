"Милан" нацелился на двух форвардов из чемпионата Франции

"Милан" активно следит за двумя бомбардирами из чемпионата Франции - Джонатаном Дэвидом из "Лилля" и Луи Опенде из "Ланса".

Ориентировочная стоимость первого 60 миллионов евро, а второго - 20 миллионов евро.

Оба футболиста имеют долгосрочные контракты со своими клубами.

Что касается “Милана”, то сейчас действующий чемпион страны идет на четвертом месте в турнирной таблице с 52 баллами после 29 туров.