"Милан" нацелился на 18-летнего вингера "Сантоса"

“Милан" заинтересован в трансфере 18-летнего вингера “Сантоса” Анжело Боржеса.

Как сообщает Calciomercato, клубы уже начал переговоры, но пока стороны не могут договориться по сумме трансфера.

В Бразилии хотят получить за трансфер 20 миллионов евро и бонусы, в то время как чемпион Италии готов заплатить всего 15 миллионов.

На протяжении 2022 года юный футболист сыграл 23 матча в первенстве Бразилии, в которых забил 1 гол и сделал 5 ассистов.