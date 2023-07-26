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"Милан" нашел замену Тонали в Ла Лиге

Новости футбола Сегодня, 15:15
"Милан" нашел замену Тонали в Ла Лиге Фото: инстаграм Юнуса Мусы/Автор неизвестен

"Милан" проявляет интерес к полузащитнику “Валенсии” и сборной США Юнусу Мусе, сообщает Milan Zone со ссылкой на журналиста Николо Скиру.

По сведениям источника, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него 18 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на два миллиона евро за счет бонусов. Впрочем, данной суммы может оказаться недостаточно, так как испанский клуб хочет получить за американца 23-25 миллионов евро. В составе “Милана” Муса может заменить полузащитника Сандро Тонали, который перешел в “Ньюкасл”.

20-летний Муса выступает за “Валенсию” с лета 2019 года. Он перешел в испанский клуб из “Арсенала” на правах свободного агента. Всего Муса провел за валенсийский клуб 108 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Муса с 2020 играет за сборную США. Всего он провел за американскую национальную команду 27 матчей, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. В составе сборной США он становился победителем Лиги наций КОНКАКАФ в сезоне-2019/2020.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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