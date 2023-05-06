"Милан" нашел усиление состава в неожиданном месте

Защитник “Норвича” Эндрю Омобамиделе заинтересовал клубы из сильнейших европейских чемпионатов.

Как пишет Irish Independent, в его услугах заинтересованы "Ницца" и "Милан".

Руководство "Норича" готово к переговорам с потенциальными покупателями. Клуб Чемпионшипа оценивает 20-летнего игрока в 23 миллиона евро.

В текущем сезоне Омобамиделе сыграл в 33 матчах и забил один гол.