“Милан" нашел бесплатное усиление атаки

“Милан" продолжает поиски усиления в линию атаки.

В частности, миланский клуб нацелился на вингера Адама Траоре, который в настоящее время является свободным агентом.

“Милан” уже вышел на контакт с агентом футболиста Хорхе Мендесом, чтобы обсудить возможный переход.

На трансфере 27-летнего игрока лично настаивает тренер клуба Стефано Пиоли.

Траоре выступал за “Вулверхэмптон” с 2018 года. В прошлом сезоне он забил два гола и сделал две результативные передачи в 34 матчах Премьер-лиги.