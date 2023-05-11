"Милан" надолго потерял одного из лидеров

Полузащитник “Милана” и сборной Алжира Исмаэль Беннасер выбыл из строя из-за травмы, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение колена. В ближайшее время африканец перенесет операцию после которой пропустит 3-4 месяца. Травму хавбек получил в первом матче ½ финала Лиги чемпионов против “Интера" (0:2).

В нынешнем сезоне 25-летний Беннасер провел за “Милан” 40 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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