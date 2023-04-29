“Милан” начал активно бороться за главного бомбардира команды

“Милан” ведет активную работу над продлением контракта с главным бомбардиром клуба Рафаэлем Леау.

По словам журналиста Фабрицио Романо, "россонери" стремятся обновить соглашение с португальским футболистом как можно скорее.

В настоящий момент контракт Леау с "Миланом" действует до лета 2024 года, что может создать некоторые трудности для клуба в ближайшее трансферное окно.

Кроме того, в контракте португальца предусмотрена клауза о выкупе в размере 150 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А португальский футболист забил 12 голов и отдал 6 ассистов.