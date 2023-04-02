"Милан" может усилиться воспитанником "Бенфики"

“Милан” ищет замену французскому защитнику Тео Эрнандесу, который может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Eurosport.

По сведениям источника, итальянский клуб проявляет интерес к воспитаннику “Барселоны” Алексу Гримальдо, который выступает за “Бенфику”, а также к Фабиано Паризи из “Эмполи”.

В нынешнем сезоне 27-летний Гримальдо провел за “Бенфику” 43 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал 13 результативных передач. На счету 22-летнего Паризи два забитых мяча в 25 поединках за “Эмполи”.

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