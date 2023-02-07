"Милан" может остаться без главного тренера

Наставник “Милана” Стефано Пиоли может покинуть свою должность.

Как сообщает Calciomercato, в то же время боссы миланского клуба пообещали не торопиться с принятием такого важного решения, если ситуация не будет критической.

Сейчас от Пиоли просят исправить ситуацию, чтобы команда пробилась в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Напомним, что сейчас у “Милана” серия из четырех поражений. Команда в последний раз побеждала 4 января.

Уже 14 февраля итальянцы сыграют в Лиге чемпионов с “Тоттенхэмом”.