"Милан" может купить опытного защитника "Барселоны"

“Милан” проявляет интерес к защитнику “Барселоны” и сборной Франции Клеману Лангле, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, тренерский штаб итальянского клуба рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 10 миллионов евро. “Барса” готова продать игрока, так как на него не рассчитывает главный тренер команды Хави.

28-летний Лангле выступает за “Барселону” с лета 2018 года. Он перешел в каталонский клуб из “Севильи”. Сумма трансфера составила 35 миллионов 900 тысяч евро. Всего француз провел за “Барсу” 160 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативных передач. В составе каталонцев Лангле становился чемпионом Испании в сезоне-2018/2019, выиграл Кубок Испании в сезоне-2020/2021, а также стал обладателем Суперкубка Испании в 2018 году. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Лангле в прошлом сезоне играл за “Тоттенхэм” на правах аренды. Он провел за английский клуб 35 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Лангле с 2019 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 15 матчей и забил один гол, а также получил две желтые карточки.